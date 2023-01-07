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Haberler İzmir Tüp dolu işyerinde korkutan yangın

Tüp dolu işyerinde korkutan yangın

7.1.2023

Tüp dolu işyerinde korkutan yangın
İZMİR'İN Bornova ilçesinde oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bornova 5. Sanayi Sitesi 7419/9. Sokak'taki oksijen tüplerinin bulunduğu bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı. İş yerinde hasara neden olan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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