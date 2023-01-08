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Haberler İzmir Aldatıldığını söyleyen koca dehşet saçtı

Aldatıldığını söyleyen koca dehşet saçtı

Gözü dönmüş koca İskender Gezgin, sokak ortasında eşini ve kayınpederini tüfekle vurduktan sonra eve gidip cezaevi çantasını hazırladı ve teslim oldu

8.1.2023

Aldatıldığını söyleyen koca dehşet saçtı

KÜTAHYA'DA İskender Gezgin, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Sabahat Gezgin ile yanında bulunan kayınpederi Şükrü Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan Gezgin, polis arayıp hazırladığı çantası ile birlikte teslim oldu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İskender Gezgin, kendisini aldattığı öne sürdüğü eşi Sabahat Gezgin ile tartıştı. İskender Gezgin, eşi Sebahat Gezgin ile evde bulunan kayınpederi Şükrü Ö'yü yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız, hastanede tedaviye alındı. Sebahat Gezgin'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan İskender Gezgin tüfeğini dedesinin evine bıraktıktan sonra polisi arayıp teslim olmak istediğini söyledi. İskender Gezgin gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen İskender Gezgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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