Çiğli - Menemen bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu

YILLARDIR gayrimenkul ve yapı malzemeleri sektöründe hizmet verdikten sonra Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) bünyesine katılan Now Gayrimenkul Kurucusu Mimar ve İç Mimar Özgür Ali Karaduman, Çiğli ve Menemen'in yatırımcıların yeni gözdesi olduğunu söyledi.

SAĞLAM ZEMİNLİ PROJELER

ÇIĞLI - Menemen aksının İzmir için önemli bir bölge olduğunu belirten Özgür Ali Karaduman, "Şu anda kent kuzeye doğru büyümesini sürdürüyor. Çiğli, sanayi bölgesi olması, Katip Çelebi ve Bakırçay üniversiteleri, özel okullar ve hastanelerle birlikte önemli bir yaşam merkezi haline geldi. Dikili, Çandarlı, Foça gibi sayfiye yerlerine olan yakınlığı da önemli bir avantaj sunuyor. Şehir dışından birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı da konut ve iş yeri satın almak için bizlere ulaşıyor" dedi. Karaduman, pandemi ve depremin ardından konut sahibi olmak isteyenlerin beklentilerinin değiştiğini, sağlam zeminli ve site içindeki projelerin daha çok talep görmeye başladığına dikkat çekti. Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandeminin ardından insanlar artık daha fazla nefes alabilecekleri projeleri tercih etmeye başladı. Ulukent Koyundere gibi bölgelerde daha yeni yapılaşmalar olduğu için modern, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip siteler, hem oturumcuların hem de yatırımcıların ilgisiyle karşılaşıyor. Üstelik bölgenin zemininin depreme daha dayanıklı olması da bir diğer tercih nedeni.

KENTIN kuzeyindeki konutlar arsa maliyetlerinin daha uygun olması nedeniyle kent merkezine oranla yüzde 30 - 40 daha avantajlı fiyatlar sunabiliyor. Artık kent merkezlerinde yeni arsa üretmek çok zor ve maliyetli. Bu nedenle Çiğli - Menemen aksının hem yatırımcılar hem de oturumcular tarafından 2023 yılında da talep görmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."