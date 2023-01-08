Tabanca baskınında 3 şüpheli gözaltında

İZMİR'İN Ödemiş ve Kiraz ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 13 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçesinde, 3 şüphelinin kurusıkıdan bozma tabanca sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla L.K., M.C. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise kurusıkıdan bozma 13 tabanca, 2 tüfek, 180 tabanca fişeği ve çok sayıda silah aparatının yanı sıra namlu açmaya yarayan teknik malzeme de ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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