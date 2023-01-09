Büyükşehir’de ‘tam adaptif’ skandalı yeniden gündemde

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012'de 53 milyon 874 bin liraya Çek AZD Praha S.R.O - Cross Zlin A.S. iş ortaklığına verilen "Tam adaptif trafik yönetim denetim ve bilgilendirme sistemi" yapımında Sayıştay tarafından 22.4 milyon liralık kamu zararı oluştuğunun tespit edildiğini ortaya koyan haberinin ardından Belediye Teftiş Kurulu'nun aldığı karar gündem oldu. Olayı soruşturan Teftiş Kurulu'nun dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökçe'ye kınama cezası verilmesi ve diğerleriyle ilgili ise suç duyurusu süreci için İzmir Valiliği'ne bildirimde bulunulması kararı Başkan Tunç Soyer tarafından imzalanırken gözler yeniden İzmir'in büyük zarara uğratıldığı tam adaptif trafik yönetim sistemine çevrildi.



'MEVZUATA UYGUN DEĞİL'

Sayıştay'ın 22.4 milyon liralık kamu zararını ortaya koyduğu raporda, şartnamenin elektronik trafik denetleme sistemlerinin (KGYSTEDES) güncel ve ihale tarihindeki mevzuata uygun yapılmadığına dikkat çekiliyordu. Sistemin hali hazırda İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmadığının tespit edildiği kaydedilen raporda söz konusu yapım işinin elektronik denetleme sistemleri başlığı için KDV hariç 5 milyon 234 bin lira ödeme yapıldığı vurgulanıyor ve toplam kamu zararının 22.4 milyon lira olduğu vurgulanıyordu.



SORUMLU İSİMLERDEN BAZILARI

Sorgu raporunda oluşan kamu zararıyla ilgili gösterilen sorumlular listesinde dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökçe, o dönem şube müdürü olan eski Ulaşım Daire Başkanı Mert Yaygel, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, şube müdürü Mustafa Karaova, harcama yetkilisi Kader Sertpoyraz, dönemin müdürü Mehmet Ali Bodur, kontrol mühendisi Necdet Cesur ve Hayri Kaşıkara, geçici kabul komisyonu üyesi teknisyen Tayfun Çetinkaya, mühendis Özgür Abbas Kurt, geçici kabul komisyon üyesi Hasan Kuran, kontrol teşkilatından mühendis Gökhan Üstündağ, tekniker Selçuk Kaplan, geçici kabul komisyonu üyesi mühendis Onur Can Bülbül, kesin kabul komisyon üyesi tekniker Hüseyin Acar gibi isimleri yer alıyor.



■ ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER

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