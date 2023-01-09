Hem yalancı hem katil!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Necmiye Vural (41) isimli genç kadın, 45 gün önce tanışıp sevgili olduğu Mehmet Atabay (53) tarafından öldürüldü. Acı olay önceki gün 12:45 sıralarında Karabağlar Salih Omurtak mahallesi 9602 sokaktaki bir evde yaşandı.

İddiaya göre ikisi kız üç çocuk annesi Necmiye Vural, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı toptan hurda ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Atabay'la duygusal yakınlık kurdu. Ancak bir süre sonra Atabay'ın evli ve üç çocuk babası olduğunu öğrendi. Gerçeği öğrenen kadın, ilişkiyi bitirmek istedi.



Necmiye Vural (41) kendisine yakıştıramadığı bir ilişkiyi bitirmek istedi diye canından oldu.



TAKİP EDİP EVİNİ BULDU

Durumu hazmedemeyen Atabay, kadını takip edip evini buldu. Zorla girdiği evde talihsiz tadına ve 23 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı. Boynundan ve göğsünden aldığı iki kurşun yarasıyla ağır yaralanan Necmiye Vural, kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra suç aleti silahla birlikte kaçan Mehmet Atabay, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.