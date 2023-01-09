İYİ Parti’de işler iyice karışıyor: Bezircilioğlu’na bir destek de Bayındır’dan

İYİ Parti İzmir teşkilatında 22 Ocak'ta yapılacak ve büyük rekabete sahne olan il başkanlığı seçimi öncesi önemli bir gelişme daha yaşandı. Görevi bırakacak olan İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın desteklediği il başkan adayı Sinan Bezircilioğlu'na bir ilçe teşkilatı daha destek açıklaması yaptı. Bezircilioğlu'na Bornova, Bayraklı ve Çiğli ilçe başkanları ve ilçe delgelerinin ardından Gaziemir ve Ödemiş, destek açıklaması gelmişti. Karaburun, Foça tekşilatlarından da destek açıklamaları geldiği belirtilirken en son Bayındır İlçe Başkanı Necati Solmaz, Bezircilioğlu'nun ilçeyi ziyaretinin ardından "Açık ve net destek" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bezircilioğlu" dedi.



SOLMAZ'DAN AÇIKLAMA

Solmaz, "İlçe teşkilatımız bugüne kadar açıklanan tüm il başkan adaylarına tarafsızlık ilkesi ile yaklaşmış, adayların tümünü ilçe teşkilatı ile buluşturmuş ve kendilerini tanıtma, anlatma fırsatını tanımıştır. Tüm bunların sonucunda Bayındır Teşkilatımızla birlikte almış olduğumuz kararla ilk açık ve net desteğimizi Sinan Bezircilioğlu'na sunduğumuzu tüm partililerimize ve tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" diye konuştu.



KONTROLÜ DERVİŞOĞLU'NA VERMEK İSTEMİYORLAR

BEzircilioğlu'nun karşısında aday olan Öztürk Keskin, TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla biliniyor. Ayrıca adaylığı gündemde olan Emre Eryıldıran da Dervişoğlu'na yakın bir isim. Bu nedenle Kırkpınar ve Çıray'ın İzmir teşkilatında kontrolü Dervişoğlu'na vermemek için çalıştıkları belirtiliyor. Ayrıca diğer adaylar Şakir Genç ve Oğuzhan Yar da çalışmalarını ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

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