İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

Saha içine yangın şeritleri ve yollar tesis edilmiş olup, 7/24 kontroller devam etmektedir. Aradan geçen 14 yılda sahaya dikilen fidanların boy ve çap gelişimleri aralıksız takip edilmiştir. Ağaca ve ormana sevdalı İzmirliler, aileleri ile birlikte buraya gelip seyir kulelerine çıkıp orman ve İzmir manzarasını seyredip oksijen depolamaktadırlar" açıklamasında bulundu.