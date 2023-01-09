  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

İzmir'in Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan, 10 dakika içinde müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzarın etkisiyle büyüyerek 6 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabilen yangında 175 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangından hemen sonra bölgeye dikilen 100 bin ağaç ve 300 kilogram tohum ekimi sayesinde 14 yıl sonra Bornova Çiçekli Ormanları yeniden yeşererek eski görünümüne kavuştu.

İHA

09.01.2023, 10:56

İzmirlilerin hafta sonları sıklıkla ziyaret ettiği, adeta İzmir'in akciğerlerinden biri olan, Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan yangının izleri silindi. Yanan alana dikilen ve hızla büyüyen fidanların boyları, 2-3 metreyi geçti.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Belkahve Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan Çiçekli mahallesinde, 17 Temmuz 2009 günü saat 15.04'te başlayan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale edilmiş olmasına rağmen, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler büyümüştü. 6 saatte kontrol altına alınabilen yangında toplam 175 hektar orman alanı zarar görmüştü.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

14 yıl önce yanan alanda incelemeler yapmak üzere bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince burada bulunan seyir kulesine çıktı son duruma ilişkin İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Akyol ve Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü'den bilgi aldı.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

Yangın bölgesinde aynı zamanda 2004 yılında tesis edilen İzmir'in ilk Şehir Ormanı'nın olduğunu tüm İzmirlilerin akın ettiği bir bölge olduğunun altını çizen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince yangından sonra gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

100 BİN AĞAÇ DİKİLDİ
Orman Bölge Müdürü Zafer Derince burada yaptığı açıklamada ; yangından hemen sonra sahada; zarar görmüş ağaçların temizlendiğini, toprak hazırlığının yapılarak ve dikime hazır hale getirildiğini söyledi. Derince, "Yangından zarar gören alana, fidanlıklarda yetiştirilen toplam 100 bin adet kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne ve iğde fidanları dikilmiştir. Değişik türlerde bitkilerin toplam 300 kilogram tohum ekimi yapılmıştır.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

Saha içine yangın şeritleri ve yollar tesis edilmiş olup, 7/24 kontroller devam etmektedir. Aradan geçen 14 yılda sahaya dikilen fidanların boy ve çap gelişimleri aralıksız takip edilmiştir. Ağaca ve ormana sevdalı İzmirliler, aileleri ile birlikte buraya gelip seyir kulelerine çıkıp orman ve İzmir manzarasını seyredip oksijen depolamaktadırlar" açıklamasında bulundu.

İzmir küllerinden yeniden doğdu! 14 yıl önceki yangının izleri işte böyle silindi!

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de 2022 yılında 995 hektar alanda 2 milyon 522 bin fidan dikip, 14,6 milyon adet tohum ektiklerini de sözlerine ekledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA