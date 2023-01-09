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İzmir'de temizlik görevlisine tokatlı saldırı! O anlar kamerada!

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda temizlik işçisi İrfan G. görevini yaptığı esnada M.D. isimli şahsın tokatlı saldırısına uğradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi. Olayın ardından karakola giden İrfan G. saldırgandan şikayetçi oldu.

İHA

09.01.2023, 09:46

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

İzmir’de temizlik görevlisine tokatlı saldırı! O anlar kamerada!

Olay, dün Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer alıyor.

O anları izlemek için tıklayın

İzmir’de temizlik görevlisine tokatlı saldırı! O anlar kamerada!

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise, "Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi.

İzmir’de temizlik görevlisine tokatlı saldırı! O anlar kamerada!

İrfan G.'nin çalıştığı temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, "Gerçekten şok oldum. İrfan bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İrfan'a olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

O anları izlemek için tıklayn!

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