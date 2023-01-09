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Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! Yarın o saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ege Bölgesi'nde beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA

09.01.2023, 15:28

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! Yarın o saatlere dikkat!

Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

MUĞLA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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