Mühürlenen yalının düğün mağdurundan suç duyurusu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformlar nedeniyle belediyece yapılan yıkımın ardından düğünü iptal edilen Doruk Kilerci, işletmeci hakkında suç duyurusunda bulundu. Kilerci, "Düğüne iki ay kala her şey bir anda bozuldu. Kendilerine ödediğim 46 bin lirayı da geri ödemediler. Bizim gibi çok mağdur var" dedi. Maddi manevi zor günler geçirdiklerini belirten Kilerci, "Mecburen düğünü hafta içi yapmak zorunda kaldık. Normalden 2-3 kat fazla para ödeyerek salon bulduk. Eşimle aldığımız izinler birbirini tutmadı. Zaman zaman ayrılmanın eşiğine geldik" diye konuştu.



Doruk Kilerci



142 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Bayraklı'da 142 yıllık geçmişi olan Saime Sultan Yalısı'nda, geçtiğimiz 4 Haziran'da işletme tarafından sahil kısmına inşa edilen platform, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Yalıda düğün yapacak olanlara bir demo gösteri yapıldığı sırada Bayraklı Belediyesi'nin iş makineleri platformu yıkmış, yalının kapıları da mühürlenmişti.