Evlat acısına iki gün dayanabildi

İzmir'de iki yıl önce çok acı bir olay yaşanmış, Saffet Sarsılır isimli bir genç silahlı bir kavgada kaza kurşunu ile yaralanmıştı. Saffet Sarsılır, iki yıldır bir hastanenin yoğun bakımında komada yatıyordu. Evladına gözü gibi bakan 40 yaşındaki anne Dilek Bugurcu, bu süreçte oğlunu her gün hastanede ziyaret etti.

İKİ YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

Geçtiğimiz günlerde ise Saffet Sarsılır iki yıldır yoğum bakında süren yaşam mücadelesini kaybetti. Anne Dilek Bugurcu, ilk eşinden olan oğlu Saffet Sarsılır'ın ardından büyük bir sarsıntı yaşadı. Dilek Bugurcu, yaşadığı büyük acının ardından süreci atlatamayarak, oğlunun toprağa vermesinin üzerinden iki gün geçtikten sonra yaşamına son verdi.

AİLENİN YAKINLARI KAHROLDU

İzmir'in Konak ilçesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında 574/4 sokakta yaşanan acı olay sonrası hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verildi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede 40 yaşındaki Dilek Bugurcu'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

YARA IZI NE RASTLANMADI

ÖTE yandan, vücudunda herhangi bir darp, kesici alet ile silah yarasına rastlanılmayan Dilek Bugurcu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL