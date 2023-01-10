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Haberler İzmir İzmirli Tuğgeneral hayatını kaybetti

İzmirli Tuğgeneral hayatını kaybetti

10.1.2023

İzmirli Tuğgeneral hayatını kaybetti

ÖZEL kuvvetler Komutanlığı'nda üst düzeyde görevde bulunan Ödemişli Tuğgeneral Metin Kılıç, kanser tedavisi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ödemiş doğumlu Kılıç, yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi görüyordu.

Tuğgeneral Kılıç'ın zamansız ölümü ailesini ve silah arkadaşlarını yasa boğarken Kılıç'ın ayrıca bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi. Ödemiş Belediye Bşakanı Mehmet Eriş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ödemişli Tuğgeneralimiz Metin Kılıç'ı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Komutanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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