İzmirlinin su borcunu tek kalemde sildi

HALUK Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği üzerinden bir hayırsever İzmir'de askıda fatura uygulamasındaki tüm borçları kapattı.

İSMİNİ AÇIKLAMADI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarının ödenmesini Bizİzmir üzerinden uygulanmasını sağlayan kampanyada bir hayırseverin bütün borçları kapattığı bildirildi. AHBAP Derneği üzerinden 1 milyon 931 bin 956 TL'lik borcun ödendiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok güzel bir iyilik hareketine tanıklık ettik. Bir hayırsever Ahbap Platformu üzerinden Askıda Fatura'daki tüm faturaları 1,931,956 TL bağışla ödedi. İsmini açıklamayan hayırsevere, Haluk Levent'e ve Ahbap'a İzmir adına teşekkür ediyorum" dedi.