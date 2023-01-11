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İzmir'de 74 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Gaziemir ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 74 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA

11.01.2023, 16:29

İzmir’de 74 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ve Konak'ta belirlenen adreslere 4 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 74 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 55 can yeleği ,10 şambrel, 1 bot motoru, 18 metrelik bot, 2 kürek, 40 litre benzin, 6 minibüs, 20 bin lira, 500 dolar ve 100 euro ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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