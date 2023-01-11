İzmir’de eski emniyet binası çöktü! Bir araç binanın altında kalmaktan son anda kurutuldu!

GÜNDÜZ OLSAYDI FELAKET OLURDU

Binanın çöktüğü ve enkaz parçalarının savrulduğu yerin bitişiğinde iş yeri bulunan askeri malzeme satıcısı Volkan Atak, olayın gece saatlerinde yaşanmasının facianın önüne geçtiğini söyledi. Atak, "Gündüzleri burada araç ve insan kalabalığı çok oluyor. Sirkülasyonu bol olan bir cadde burası. Akşam 20.30 sıralarında yıkım haberi geldi. Allah yüzümüze güldü diyelim. Bir kaç esnafın hasarı var. İnsana zarar gelmemesi sevindirici. Bina yanlış hatırlamıyorsam 13 katlıydı. İlk katları yıkmışlardı, son 8 kat kalmıştı. Dün bir çalışma vardı, yağmurdan dolayı durdu. Biz dükkanı 7 gibi kapattık, bir buçuk saat sonra da haber geldi. Biz de gelip baktık, yandaki dükkanlarda hasar var, bizde yok. Allah beterinden saklasın" açıklamasında bulundu.