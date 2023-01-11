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Haberler İzmir İzmir'de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İzmir'de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İzmir'de ikinci el bilgisayar malzemeleri satan Osman Karakaya'nın iş yerinde bulunan iki güvenlik kamerası önceki gün çalındı. Hırsızlığı fark eden Karakaya, çalınan kameraların kayıtlarına bakarak hırsızların eşgalini tespit etti. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi kameraların bu haliyle para etmeyeceğini belirtip hırsızlığa çok şaşırdığını söyledi.

İHA

11.01.2023, 11:25

İZMİR'deki ikinci el bilgisayar malzemeleri satan iş yerinin iki güvenlik kamerası çalındı. Çalınan kameraların görüntü kayıtlarından eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İş yeri sahibi Osman Karakaya (25), kameraların bu haliyle para etmeyeceğini belirtip, hırsızlığa şaşırdıklarını söyledi.

İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İnönü Caddesi Numara 21'deki Osman Karakaya'ya ait ikinci el bilgisayar malzemeleri satan iş yerinin önündeki iki güvenlik kamerası, önceki gün 04.48'de çalındı.

İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

Sabah dükkanını açınca hırsızlığı fark eden Karakaya, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, delil aradı.

İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

Polis, çalınan güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarından şüphelinin eşkali belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İş yeri sahibi Osman Karakaya, "Sabah gelince hırsızlığı fark ettik, şaşkına döndük. Görüntüleri incelediğimizde 20'li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Para eden bir şey de değil şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.

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