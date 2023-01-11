İzmir’de fıkra gibi hırsızlık! Çaldıkları kameranın görüntülerinden yakalandılar!

İş yeri sahibi Osman Karakaya, "Sabah gelince hırsızlığı fark ettik, şaşkına döndük. Görüntüleri incelediğimizde 20'li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Para eden bir şey de değil şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.