Kemeraltı Başkan Erdoğan’ı bekliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği İzmir İktisat Kongresi için Kemeraltı'na gelecek olması tarihi çarşıyı umutlandırdı. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalarını sürdüren TARKEM'in Genel Müdürü Sergenç İneler, "Daha önce AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, UNESCO dosyasındaki eksiklikler ilgili TARKEM'i bilgilendirdiklerini açıklamıştı. Güncellemeler yapılarak Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası'na alınması için hazırlanan İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Adaylık Dosyamız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildi. Tarihi İktisat Kongresi'nin açılışında 2023 yılında dosyamızın Bakanlık tarafından UNESCO'ya gönderileceği müjdesi tüm İzmir'i çok mutlu edecektir" dedi.

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