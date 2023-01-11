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Haberler İzmir Oto fareleri kılık değiştirirken yakalandı

Oto fareleri kılık değiştirirken yakalandı

11.1.2023

Oto fareleri kılık değiştirirken yakalandı

İZMİR Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen oto hırsızlığına karşı harekete geçti. Oto hırsızlarının B.E. ve F.Y., olduğunu tespit eden ekipler, araçlardan birisinin Buca ilçesinde diğer aracın ise Karabağlar ilçesinde olduğunu şüphelilerin araçları bırakıp yaya olarak kaçtığını belirledi. Ekiplerin sıkı takibi sonucu şüpheliler, kılık değiştirmek için tıraş olduğu esnada yakalandı. Şüphelilerden F.Y.'nin birçok suçtan hırsızlık kaydığı olduğu ve arandığı öğrenildi. F.Y. ve B.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER DUR

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