Türkiye’ye bir kutu bile sahte ilaç girmedi

KABİNE toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte ilaç iddialarıyla ilgili soruşturmanın 2019'da tamamlandığını söyledi. Bakan Koca, "Ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi de, hastalarımızda kullanılması da hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır" diye konuştu.

ÇİRKİN İDDİALAR RANTÇILARA AİT

Bakan Koca, soruşturmanın Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldığını ve ilacın sahte olduğunun belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Koca, söz konusu iddiaları ortaya atan odakların, ucuza ülkeye ilaç sokmaya çalışan rantçılar olduğunu söyledi.