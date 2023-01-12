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Haberler İzmir Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen korkun kazada Engin Çınar idaresindeki otomobil, park halindeki demir yüklü tırın dorsesine çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu sürücü Çınar, otomobilinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Çınar'I sıkıştıkları yerden çıkarttıktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi.

AA

12.01.2023, 09:21

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halinde olan tıra çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Engin Çınar'ın (40) kullandığı 35 BEB 702 plakalı otomobil, Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 35 NCM 61 plakalı tırın demir yüklü dorsesine arkadan çarptı.

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Çınar, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Çınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Demir yüklü tıra ok gibi saplandı! Otomobilde sıkışarak korkunç şekilde can verdi!

Olay sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

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