Serpil Erfındık cinayetinde flaş gelişme! Yargılanan emekli polis suçlamaları reddetti!

GÖREVİMİ ZAMANINDA VE DÜZENLİ YAPTIM

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. 8 sanığın yargılandığı duruşmaya tek sanık katıldı. İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuksuz sanık G.B.'nin yanı sıra Erfındık'ın annesi Tülay Aksakal, avukatlar ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Savunma yapan tutuksuz sanık G.B., suçsuz olduğunu savundu. G.B., "Olay tarihinde Buca Şehit Erçin Polis Merkezi'nde adli infaz, yani mahkemelerden gelen evraklarının takibinde görevliydim. Gerekli yazışmaları yapıyordum. Olayla ilgili koruma kararının bize geldiğini hatırlıyorum. İlgililere tebligat da yaptığımı hatırlıyorum. Sanığa tebligat yapıp, yapmadığımı hatırlamıyorum. Evrakların hepsi dosyada vardır. Şikayetçi, belli bir süre oturduktan sonra başka adrese taşındı. Ben de evrakları Buca Polis Merkezi'ne havale ettim. Ben görevimi zamanında ve düzenli yaptığımı düşünüyorum. Herhangi bir ihmalim de gecikmem de yoktur. Bu sebeple de suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.