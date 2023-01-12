İzmir halkına 170 milyonluk ‘intikam’ faturası!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi nasıl olsa para kendilerinin değil İzmirlinin cebinden çıktığı için kafalarına göre takılıyor. İzmir'in yüzlerce milyon lirasını har vurup harman savuruyorlar. İşte dün yapılan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. faz ikinci ikmal inşaatı yapım işi' ihalesinde de Soyer'in 'intikamvari' bir icraatı, İzmirlinin karşısına 170 milyon liralık fatura çıkardı.

598 MİLYON LİRA TEKLİF GELDİ

İZSU, bu iş için dün 5. kez ihale yaptı. İhaleye katılan tek firma olan Faber İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Arbiogaz Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, 598 milyon lira 650 bin liralık teklif sundu. Oysa, daha Temmuz ayında burasının 4. ihalesi yapılmıştı. 314 milyon lira yaklaşık maliyet belirlenen o ihalede en düşük teklif, belediye ile Buca Metrosu ihalesinde ters düşen ve mahkemelik olan Nurol İnşat ile ortağı Alkataş İnşaat'tan gelmişti. Ortaklık 428 milyon 975 bin liralık teklif sunmuştu. Son ihalenin tek katılımcısı olan Faber İnşaat ve Aribiogaz'ın teklifi ise 474 milyon liraydı. Üçüncü sıradaki Dillingham Cons İnt. İnc.'in teklifi ise 614 milyon lira olmuştu.

SOYER VE EKİBİ İPTAL ETTİ

Nurol İnşaat, 529 milyon lira daha düşük teklif sundukları Buca Metrosu inşaat işi kendilerine verilmediği için o dönem belediyeye dava açmıştı. Soyer de adeta bu davanın intikamını alır gibi Nurol İnşaat'ın en düşük teklifi verdiği arıtma tesisi ihalesini, Ağustos ayında iptal etti. Tabii, gerekçe olarak 'intikam aldık' demeyeceklerdi, o yüzden "Gelen teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde" mazeretini sundular. O gün 428 milyon liralık teklifi beğenmeyen Büyükşehir'in birkaç ay sonra çıktığı bu ihalede ise, tek teklif 598 milyon lira oldu. Yani, ilk ihalede gelen en düşük teklifle bu ihalede gelen teklif arasında 170 milyon lira gibi devasa bir fark ortaya çıktı. Dünkü ihaleye katılan firmanın da önceki ihaledeki teklifiyle şimdiki teklifi arasında 120 milyon lira civarında fark oluştu.

YAKLAŞIK MALİYETİN DE ALTINDAYDI

Belediyenin kendisi de bu ihalede çelişkiye düştü. Daha önceki ihalede 314 milyon lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, son ihalede bu rakamı 516 milyon liraya çıkardı. Yani Temmuz'daki ihalede verilen 428 milyon liralık teklif belediyenin son belirlediği yaklaşık maliyetin bile yaklaşık 90 milyon lira altındaydı. Tamam, enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda inşaat maliyetleri de yükseliyor ancak Başkan Soyer, 'intikam' kokan işlere kalkışmak yerine bu işi o ihalede bitirseydi İzmirlinin karşısına böyle astronomik faturalar çıkmayacaktı. Hem de tesisin inşaatı çoktan başlamış olacak kötü koku sorunu için adım atılmış olacaktı. Bu arada belediye bu son ihaleyi tek teklif sahibine verecek mi bilemiyoruz. Yine yaklaşık maliyetin üstünde olduğu gerekçesiyle iptal de edebilir. Ancak ortaya çıkan 170 milyon liralık devasa farkın biz İzmirlilere izah edilmesi de şart. Evet Sayın Soyer... Biliyoruz, son haftalarda partiniz CHP'nin il başkanı belirlenmesi işiyle fazla meşgulsünüz. Siyaseti bırakın da İzmirliye bir önceki ihaleyi neden iptal ettiğinizi ve şimdi ortaya konulan 170 milyon lira daha yüksek faturayı bizlere izah edin. Sanmayın ki, bunun hesabı bir gün sorulmaz!

HÜKÜMETTEN KREDİ ONAYI ÇIKTI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4'üncü faz 2'nci ikmal inşaatı için üzerine düşeni yaptı ve bu inşaat için kullanılması planlanan 'Hazine garantisiz dış kredi kullanma yetkisine' onay verdi. Bu onay geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından kamuoyuna açıklandı. Çiğli Arıtma Tesisi'nin İzmir Körfezi için değerli olduğunu belirten Dağ, "İzmir'deki kötü kokunun sorunun çözüme kavuşturulması noktasında İzmir Büyükşehir'e büyük görev düşüyor. Dış kredi kullanma yetkisinde bakanlık ve biz üzerimize düşeni yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

ERHAN GÜLENÇ