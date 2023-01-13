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İzmir semalarına kara bulut çöktü

İzmir’de dün akşam saatlerinde ve gece vakiterinde soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir semalarına adeta kara bulut gibi çöken sis, nefes almayı zorlaştırdı.

İHA

13.01.2023, 10:52

İzmir semalarına kara bulut çöktü

Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. İzmir'de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı.

Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir'in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir'de hava kalitesinin 'hassas' kategorisinde seyrettiği öğrenildi.

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