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Haberler İzmir İzmir'de 2 bin 863 adet kaçak oto yedek parça ele geçirildi

İzmir'de 2 bin 863 adet kaçak oto yedek parça ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinden gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 863 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

13.01.2023, 16:53

İzmir’de 2 bin 863 adet kaçak oto yedek parça ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edilen 2863 oto yedek parçası bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit ve gümrük kaçağı oto yedek parçaları getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kemalpaşa ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı.

Aramada hava filtresi, yağ filtresi ve oto aksesuardan oluşan toplam 2863 parça oto yedek parçaları bulundu. Parçaların yurda kaçak yolla sokulduğu tespit edildi.

Araçta bulunan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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