İzmir’de köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması ’pes’ dedirtti

İzmir'deki taş ocağında bekçi olan M.Y., 16 Kasım 2021'de yavru köpeğe cinsel istismarda bulunurken fark edilip, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerle hakkında şikayette bulunulan M.Y.'yi, jandarma gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.Y. hakkında 28'inci İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü'nün şikayetçi olduğu davaya; İzmir Barosu ile birçok hayvansever derneği de katıldı. Davanın karar duruşması geçen yıl 26 Aralık'ta görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanık M.Y., "Yaklaşık olarak 7 senedir taş ocağında bekçi olarak çalışmaktayım. Şantiyede beslediğim ve bakımını yaptığım kedilerim ve köpeklerim var. Olay günü bakımını yaptığım hayvanların yanına gelen beyaz renkli sokak köpeğini yanıma çağırdım. Sonra ilişkiye girdim. Bu esnada ismini bilmediğim bir kişi bana 'Amca ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Bunun üzerine kendime çeki düzen verip, konteynere girdim. Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

1 YIL 6 AY HAPİS VE 250 GÜN ADLİ PARA CEZASI

Duruşmada savcı, mütalaasını verip, "Sanık M.Y.'nin fiziki yapı olarak yavru köpeğe nitelikli şekilde cinsel istismarda bulunduğu, dosyada ifadesi bulunan tanık tarafından görülmüştür. Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelerle M.Y. suçunu kabul etmiştir. Suçun sabit olduğu anlaşılmakla atılı suçtan cezalandırılması ile eylemin tamamen savunmasız bir canlıya karşı işlenmiş olması yine eylemin sosyal ve ahlaki açıdan toplumda uyandırdığı etki ve verdiği vicdanı zarar nazara alınarak cezanın üst sınırda verilmesine kamu adına talep ve mütalaa olunur" diye konuştu.

Hakim kararını açıklayıp, sanık M.Y.'yi 1 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezasına çarptırdı.

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