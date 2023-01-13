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İzmir'de şüpheli olay! 25 yaşındaki genç evde ölü bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. 4 arkadaşın kaldığı evde yaşanan olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA

13.01.2023, 11:44

İzmir’de şüpheli olay! 25 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Olay, 12 Ocak günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemede vücuduna aldığı saçmalarla yaralanan 25 yaşındaki İlyas Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olay üzerine harekete geçen Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, yapılan titiz araştırmalar sonucu, İlyas Durmaz ile birlikte evde 3 kişinin daha bulunduğunu belirledi. Evde bulunduğu öğrenilen E.G., G.A. ve S.Ç. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerden E.G.'nin, tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş alması sonucu yakın arkadaşı İlyas Durmaz'a saçmaların isabet ettiğini söyleyerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. İlyas Durmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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