Ölüm oyunu

İZMİR'İN Bergama ilçesinde yaşanan talihsiz olay, bir genci hayattan kopardı. 25 yaşındaki İlyas Durmaz, 26 yaşındaki Emre Gürellier ve kız arkadaşları 24 yaşındaki Gonca Akkoç'un silahla şakalaşmaları ölümle bitti, İlyas Durmaz hayatını kaybetti.

'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

CİNAYET sonrası gözaltına alınan Emre Gürellier, yakın arkadaşı olan İlyas Durmaz'ı silahla oynarken yanlışlıkla vurup öldürdüğünü itiraf etti. Bergama Lisesi mezunu olan Durmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, Gürellier ve kız arkadaşları Akkoç gözaltına alındı. Akıl almaz ölüm önceki gece sabaha karşı 01:00 sıralarında Bergama Fevzipaşa Mahallesi 11 numaralı adreste yaşandı.

Silahla yaralanan bir şahsın hayatını kaybettiği ihbarı sonrası olay yerine giden polis, yaptığı ilk inceleme ardından ölen kişinin 25 yaşındaki İlyas Durmaz isimli kişi olduğunu ve göğsünün sağ tarafından aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybettiğini belirledi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü AAsayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Emre Gürellier ile Gonca Akkoç gözaltına alındı.

Emre Gürellier, olay anınında ölen Durmaz ile yakın arkadaş olduklarını silahla oynarken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu arkadaşını vurup öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti.

DURMAZ'IN OTOPSISI YAPILACAK

İLYAS Durmaz'ın cenazesi nöbetçi Savcılığın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı Emre Gürellier ve olay anında evde bulunan diğer arkadaşları Gonca Akkoç, ifadelerinin tamamlanması ve doktor raporları alındıktan sonra yargılanmak üzere Savcılığa sevk edilecek.

FATİH ŞENDİL