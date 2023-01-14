Boş evdeki yangında mutfak tüpü patladı

İzmir'in Tire ilçesinde, boş bir evde çıkan yangında mutfakta bulunan tüp patladı. Facianın eşiğinden dönülen yangın, Dere Mahallesi, Avcı Sokak'ta bulunan boş bir evde dün gece saatlerinde başladı. Binadan alevler çıktığını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. Ekipler, evi saran alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için mücadele ederken bu sırada mutfakta bulunan tüp büyük bir gürültü ile patladı. İlçenin büyük bölümünden duyulan patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



■ NADİR UYSAL

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