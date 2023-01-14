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İzmir'de feci kaza: 2 ağır yaralı

İzmir-Aydın Karayolu üzerinde yaşanan kazada, seyir halindeki tır ile kavşaktan dönmek isteyen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan iki sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

14.01.2023, 17:03

İzmir’de feci kaza: 2 ağır yaralı

Kaza, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. M.T (48) isimli vatandaşın kullandığı 35 TBD 25 plakalı tır, İzmir istikametinden Torbalı'ya doğru seyir halindeyken; kavşaktan dönmek isteyen S.U (42) isimli sürücünün kullandığı 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanılan kazanın etkisiyle sürücü M.T. tırda sıkışırken; olay yerine gelen itfaiyelerin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından doğrudan Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T ve S.U isim sürülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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