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İzmir'de kan donduran olay! Ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir alışveriş merkezi yakınında bulunan ormanlık alanda 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan'ın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

14.01.2023, 15:37

İzmir’de kan donduran olay! Ormanlık alanda ölü bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin yanındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda yanında sırt çantası bulunan ve hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gören alışveriş merkezinin özel güvenliği, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, 22 yaşındaki Süleyman Utku Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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