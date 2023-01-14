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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında kurşuna dizmişlerdi! Türkmenistanlı tesisat ustası hayatını kaybetti!

İzmir'de sokak ortasında kurşuna dizmişlerdi! Türkmenistanlı tesisat ustası hayatını kaybetti!

İzmir'in Çiğil ilçesinde dün akşam satlerinde sokak ortasında vurulan Türkmenistan uyruklu tesisat ustası Kamil Gasanbekov, yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Gasanbekov, bugün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisler, tesisat ustasının katillerini yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

14.01.2023, 15:59

İzmir’de sokak ortasında kurşuna dizmişlerdi! Türkmenistanlı tesisat ustası hayatını kaybetti!

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla vurulan Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Küçük Çiğli Mahallesi 8710'uncu Sokak'ta meydana geldi. Türkmenistan uyruklu tesisat ustası Kamil Gasanbekov, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vuruldu. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı Gasanbekov'u ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Gasanbekov, kurtarılamadı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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