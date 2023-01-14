‘Milli ekonomi zirvesinin 100. yılında aynı yerdeyiz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yürüttükleri ziyaret programı kapsamında Konak'ta da sahaya indi. Gönül Kapısı, vefa, muhtar ve esnaf buluşmalarının yanı sıra Atatürk Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Sürekli, Konak ilçesinin İzmir'in dünü ve bugünü için önemine değindi. Konak'ın tarihe tanıklık ettiği gibi yarının da öncü ilçesi olduğunu dile getiren Başkan Sürekli, "Milli mücadelenin ardından milli ekonominin tesisine ev sahipliği yapan da Konak'tı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi adımı attığı yerde; milli ekonomi zirvesinin 100. Yılında Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle aynı yerde olacağız" diye konuştu.

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