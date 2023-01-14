Ünal Ersözlü’nün acı günü

Gazeteci, şair, yazar, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü'nün annesi Leman Ersözlü, hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, dün Hakimefendi Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda ebedi yolculuğuna uğurlandı.



DEVR-İ DAİM, RUHU ŞAD OLSUN

Ersözlü, annesini kaybetmenin acısını şu sözlerle ifade etti; "Dün gece Kıymetli Anneciğimiz Leman Ersözlü'yü kaybettik. Sonsuzluk kıyılarında dinlenmeye çekildi. Devr-i daim, ruhu şad olsun. Ailemizin, akrabalarımızın, dostlarının ve tüm sevenlerinin, başı sağolsun."

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