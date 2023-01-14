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Haberler İzmir Yunan zulmü devam ediyor! Ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

Yunan zulmü devam ediyor! Ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 40 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AA

14.01.2023, 10:30

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunan zulmü devam ediyor! Ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunan zulmü devam ediyor! Ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında da sahil güvenlik botu tarafından tespit edilip durdurulan hareketli lastik bot ve yelkenli teknedeki 82 düzensiz göçmen ise yakalanıp karaya çıkarıldı.

Yunan zulmü devam ediyor! Ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen İzmir’de kurtarıldı!

Yelkenli tekneyle yasal olmayan yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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