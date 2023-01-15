Büyükşehir’in ‘kanlı mezbahası’ yargıda

YENİ Asır'ın, 'Tire sokakları kan gölü' başlığıyla manşetten duyurduğu 'kanlı mezbaha' için adli süreç başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hizmete açtığı mezbahada, hayvansal atıkların depolandığı tanklar, 6 Ocak günü taştı. Tanklardan sızan hayvan kanları koku eşliğinde İhsaniye Mahallesi'ndeki yollara aktı. Konuyla ilgili konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı, "Yeni Asır'ın yayınından sonra belediye ekipleri mezbaha ve çevresinde geniş şekilde temizlik yaptı. Sorun pansuman tedbirler yerine kalıcı olarak çözülmeli. Vatandaşların şikayetleri üzerine konu yargıya taşındı. Mahkemenin vatandaş ve çevre sağlığı lehine karar vereceğinden şüphem yok" dedi.

NADİR UYSAL