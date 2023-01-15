Kılıçdaroğlu’nun korumaları İzmir’de hakkını alamayan işçileri darp etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı programın ardından arbede çıktı. Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL A.Ş. çalışanları, zam talebiyle eylem yaptı. İşçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi ancak oruma polislerinin izin vermemesi üzerine, işçilerle korumalar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"ŞEHRİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMAYIN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir'de, CHP'li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir'e her geldiğinde CHP'nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın." ifadelerini kullandı.