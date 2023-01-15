“Pagos’çu Soyer başka amaçlara hizmet ediyor”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İktisat Kongresi'ne ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Şahin, "Devlet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birinci iktisat kongresinin yapıldığı, Atatürk'ün iktisat kongresi yaptığı binayı yıktırıyor. Büyük Türk Devleti de birinci iktisat kongresinin yaptığı binayı aslına uygun olarak yaptırıp, ikinci kongreyi aynı tarih olan 17 Şubat'ta yapmak üzere hazırlıklar yapıyor. Bu Türk Devleti'nin, Türk Hükümetinin, devlet aklıyla yaptığı, Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir yaklaşım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iktisat kongresini "Alternatif" olarak değerlendiren MHP'li Şahin, "2 aydır birtakım çalışmalar yaptığını söylüyor, birtakım saçmalıklar yapıyor, birtakım ilginç işler yapıyor. Sen ne saçmalıyorsun! Pagos'çu Tunç Soyer'in başka amaca matuf çalışmalar yaptığına yüzde 100 kanaat getirdim" ifadelerini kullandı. CHP İzmir önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "CHP'nin oyu İzmir'de yüzde 45'lerde, AK Parti ve MHP'nin oyu düşüyor" açıklamasına ilişkin de konuşan Şahin, "Bunlar bir yalan rüzgarı yaşıyor. Bunlara itibar etmeyiniz" diye konuştu. Şahin, CHP İzmir yeni il başkanı Şenol Aslanoğlu için ise, "Ben tanımıyorum, ismini bugüne kadar hiç duymamıştım" dedi.