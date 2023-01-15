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Haberler İzmir TIR ile kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

Torbalı yakınlarında kafa kafaya çaprışan TIR ile kamyonun sürücülerinin sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

15.1.2023

TIR ile kamyon çarpıştı: 2 ağır yaralı

İZMİR-AYDIN Karayolu üzerinde TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. M.T.'nin (48) kullandığı 35 TBD 25 plakalı TIR, İzmir istikametinden Torbalı'ya doğru seyir halindeyken, kavşaktan dönmek isteyen S.U.'nun (42) kullandığı 35 D 8241 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

DURUMLARI ÇOK KRİTİK
YAŞANILAN kazanın etkisiyle sürücü M.T. TIR'da sıkışırken, olay yerine gelen itfaiyelerin müdahalesiyle TIR sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansların ilk müdahaleyi yapmasının ardından Torbalı Devlet Hastanesine sevk edilen M.T. ve S.U.'nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ÖMER DUR

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