AK Partili Sürekli Tireli esnafın taleplerini dinledi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire'de ziyaret ettiği esnafların talep ve önerilerini dinledi. İlçe Başkanı Mert Falakalı, Kadın Kolları Başkanı Meral Ünalan ve yöneticilerle birlikte Gümüşpala Caddesi ve Yıldız meydanında esnafları ziyaret eden Sürekli, "İzmir'in tüm ilçelerinde 'esnaf buluşmaları' adı altında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle esnafımızın işyerlerine kısa süreli konuk oluyor, onların çaylarını içip gündeme dair görüş ve önerilerini dinliyoruz. Ayaküstü sohbetlerde ortaya son derece verimli fikirler çıkıyor. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.



Sürekli ve beraberindekiler, kısa süre önce babası Ahmet Ok'u kaybeden Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok ve ailesine Tire'deki evinde taziye ziyaretinde bulundu.



■ NADİR UYSAL

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