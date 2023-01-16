İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele getirildi.