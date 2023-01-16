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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

İzmir'de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

İzmir'de 1-15 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele etmeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 237 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 110'u, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadelenin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

DHA

16.01.2023, 15:07

İZMİR'de, 1-15 Ocak'taki uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu maddeyle yakalanan 237 şüpheliden 110'u tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-15 Ocak'ta kent genelinde 158 operasyon yapıldı.

İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele getirildi.

İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

Gözaltına alınan 237 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucunun kökü kazınıyor! 110 tutuklama!

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen mücadelenin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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