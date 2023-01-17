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Haberler İzmir İzmir merkezli 380 şüpheliye dev operasyon! Sahte engelli raporu düzenliyorlardı

İzmir merkezli 380 şüpheliye dev operasyon! Sahte engelli raporu düzenliyorlardı

İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

17.01.2023, 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023, 09:14

İzmir merkezli 380 şüpheliye dev operasyon! Sahte engelli raporu düzenliyorlardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı.

İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı.

Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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