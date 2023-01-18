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Haberler İzmir Delirten rahatsızlığın şifasını İzmir’de buldu

Delirten rahatsızlığın şifasını İzmir’de buldu

18.1.2023

Delirten rahatsızlığın şifasını İzmir’de buldu

FRANSA'DA yaşayan Mustafa Güney (64), halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı nedeniyle yaşadığı şiddetli yüz ağrılarına dayanamayınca geldiği Türkiye'de 28 dişini çektirip, protez diş taktırdı.

TARİFSİZ BİR ACI
AĞRILARI geçmeyen Güney, Fransa'da hastalığına çare bulamayınca İzmir'de ameliyat olarak sağlığına kavuştu. Güney, "Hayatımda yaşadığım en korkunç ağrılardı" dedi. Cannes şehrinde marangozluk yapan ve yaklaşık 8 yıldır şiddetli yüz ve çene ağrıları çeken Mustafa Güney'e, başvurduğu sağlık kuruluşunda halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı teşhisi konuldu. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Güney, ağrılarından ve hastalıktan kurtuldu.

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