  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir için fırtına uyarısı! O günlere dikkat

İzmir için fırtına uyarısı! O günlere dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre İzmir'de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA

18.01.2023, 13:47

İzmir için fırtına uyarısı! O günlere dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojinin açıklamasında, "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, İzmir il genelinde 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın yarın saat 09.00'da başlayıp, 20 Ocak günü saat 18.00'de etkini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA