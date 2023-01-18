Sürekli, bir otelde basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, İzmir'de 2019'daki yerel seçimler sonrasındaki süreci değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında verdiği vaatlerini yerine getirmediğini dile getiren Sürekli, "İzmir yerel hizmette küme düştü. Bunu hep birlikte yaşadık. Plan, program yok. Kervan yolda düzülür anlayışıyla yola çıkmışlar. Yatırım, hizmet yok. İzmir'in 45 kayıp ayı var. 45 ay değil 45 yıl geçse CHP'nin zafiyetleri değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yürütülen sürece değinen Sürekli, şunları kaydetti:

"Siz temiz körfez vadettiniz, 'Yüzeceğiz' dediniz ama mevcut durumun gerisine gittiniz. Geçmiş belediye başkanı kirli bir körfez bırakmıştı ama koku bu durumda değildi. Bu kokunun körfez kirliliğin nedenlerini defalarca anlattık. İzmir Körfezi'nin kirliliğinin 3 sebebi var. İzmir'deki 99 dere körfeze akıyor ve körfezi kirletiyor. Bazen geçici çözümler aradılar. Bu derelerde zemini betonla kapladılar. Bu sorunu çözmedi, sorunu artırdı. Bu sorunu inkar ettiler. İzmir'de yağmur suyuyla kanalizasyon sistemi aynı hat içerisinde. Ayrıştırılmaları gerekiyor, 5 bin kilometrelik yağmur suyu hattı yapılması lazım. Yaptılar ama çoğu Aziz Kocaoğlu döneminde yapılmıştı. Bu dönemde yapılan 750 kilometre yağmur ayrıştırma hattı. Yıllar geçse bunu tamamlamak mümkün değil."

Sürekli, sorunun çözümü için Çiğli Arıtma Tesisi'nde dördüncü fazın yapılması gerektiğini, ancak bunun için 10 yıldır ihale yapılmadığını ve mevcut 3 fazın da yüzde 30 kapasiteyle çalıştığını anlattı.

Harmandalı Katı Atık Tesisi'ni "pimi çekilmiş bomba" olarak niteleyen Sürekli, şöyle devam etti:

"Kendi bilimsel raporları da bizim iddialarımızı doğruluyor. Biyogaz tesisi kurdular. Bunun da bir fayda sağlamadığını gözlemlemekteyiz. Harmandalı biriken çöplerden 45-50 milyon ton çöp oluştu. Ne yapacaksınız edeceksiniz Harmandalı'nın sorununu çözeceksiniz. Çöplerden sızan sular içme suyuna sulama sularına karışıyor. Bu durdurulmalı. Burada can ve mal kaybı riski var."

Sürekli, ulaşım konusunda da vaatlerin yerine getirilmediğini kaydederek, şehir içi deniz ulaşımında kullanılan hatların artırılması sözünün verildiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini aktardı.

Şehir trafiğini rahatlatacak raylı sistemlerin önemine işaret eden Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde temelleri atılmış Narlıdere Metrosu var. 5 yıl oldu, bir sürü tarih dendi. En son ise 2023'ün Mart ayında deneme seferleri yapılacağı söylendi. İnşallah olur. Destekliyor, istiyoruz. Yapılacak bir şey varsa yaparız. Ümitli miyiz? Değiliz. 1 milyarlık kaynağa ihtiyaç var. Bu borçta nasıl yapılacak? Kalmış yerel seçimlere 15 ay. Görüp izleyeceğiz. Buca Metrosu çok gündeme geldi. Çok spekülasyonlar oldu. Bir türlü temeli atamadılar, işleme de başlayamadılar. Yine yanlış düğmeyi ilikledikleri için yanış ilerlediler. Fazla veren firmaya ihale verildi. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı, iptal edildi. Aynı firmayla devam ettiler. Niye başta aynı firmayla devam ettiler. O zaman kaybı nasıl telafi edeceksiniz. İzmirliler o 529 milyon liranın hesabını soruyorlar. Unutmadık, unutturmayacağız."

Sürekli, projelerin engellendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, İzmir'e destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da Soyer yönetimde yaşanan sorunları anlattı.

Programın sonunda, Sürekli ve Hızal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.