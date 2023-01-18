MHP İzmir’de 12 bin yeni üye için seferberlik

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ocak ayı sonuna kadar üye sayılarını 12 bin kişi daha artırmak için üyelik seferberliği başlattıklarını söyledi. Farklı partilerden istifa eden 120 kişinin MHP'ye üyeliği ile bu konudaki seferberlik çalışmasına start verdiklerini belirten Şahin, "Son günlerde sosyal medya üzerinden MHP'ye yapılan planlı saldırılara yanıt vermek amacıyla İzmir'den üye harekatı başlattık. Her akşam saat 20.00'de üye katılım törenleri devam edecek. 30 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek. İzmir'de 30 bin üyemiz var. Hedefimiz 12 bin yeni üye yapmak" dedi.

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