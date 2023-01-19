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Çukurlu-çamurlu İzmir yolculuğu

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bu hali turistlerde şaşkınlığa neden oluyor. Vatandaşlar görüntünün tarihi çarşıya yakışmadığını söylüyor. Bornova Kızılay Mahallesi'nde kazıldıktan sonra toprak doldurulan yol vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

19.1.2023

Çukurlu-çamurlu İzmir yolculuğu

İZMİR'İN Bornova ve Konak ilçelerinde kazıldıktan sonra asfaltlanmayan cadde ve sokaklar vatandaşları perişan etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 856 Sokak'ta altyapı çalışması için kazılan yollar kaderine terk edildi. Vatandaşlar, son yağmurlarla birlikte yolların adeta çamur deryasına döndüğünü belirtti. Çarşı'ya her gün binlerce kişinin uğradığının altını çizen vatandaşlar, bu manzaranın kent merkezindeki bir sokağa yakışmadığını da sözlerine ekledi. Çukurlu ve çamurlu yollarda yaya olarak yürümenin zor olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Yollar resmen çamur ve çukur dolu. İlgili yerleri arayıp bildirdik ancak sonuç değişmedi. Belediyenin bu sokaktaki rezalete bir son vermesini istiyoruz" diye konuştu.

1 AYDIR ASFALT BEKLİYOR
KAZILDIKTAN sonra düzeltilmeyen yollara bir yenisi de Bornova'da eklendi. Kızılay Mahallesi'ndeki Hürriyet Caddesi numara 30'un önünün, 1 ay önce Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından kazıldığını ifade eden vatandaşlar, altyapı çalışmasının ardından çukurun toprakla örtüldüğünü söyledi. Çevrede oturan vatandaşlar, çukura atılan toprağın zamanla kendilerini kapı pencere açamaz hale getirdiğine dikkat çekerek, "Yol aynı zamanda rampa olduğu için çukur yüzünden her araç yavaşladığında trafik kilitleniyor. Mahallemizdeki bu sorundan dolayı hepimiz mağduruz" dedi.

METİN BURMALI

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