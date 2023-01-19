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Haberler İzmir İzmir'de hareketli gece! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İzmir'de hareketli gece! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kısa bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Kadir Ç., evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Kadir Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç adamın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

19.01.2023, 09:09

İzmir’de hareketli gece! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda vurulan 21 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Umut Mahallesi 3837 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan evli ve bir çocuk babası Kadir Ç. (21), yaşadığı evin önünde motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadir Ç., art arda tabanca ile açılan ateş sonucu karnından vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosiklet ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birisinin M.K., olduğu ileri sürülürken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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