Masum köpeği canlı canlı yakmıştı! Vahşetin sorumlusu cani "iyi hal" indirimi aldı!

'BU SUÇLAR TCK KAPSAMINA ALINMALI'

Furkan Pınar'ın avukatı Deniz Akbıyık, "Hayvana karşı işlenen bu vahim suçun 'kabahat' olarak görülmeyip, suç olduğunun kabul edilmesi ve sanık Baki'nin 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılması emsal karar olup, bizleri her ne kadar memnun etse de verilen cezaların miktarı ve bu cezaların infaz kanunu karşısında bir yaptırımı maalesef bulunmamakta. Bu anlamda mağdurun hayvanlar olduğu suçlar açısından kanuni düzenlemeye gidilerek sonuç cezaların arttırılması ve bu suçların TCK kapsamına alınması gerektiğini düşünmekteyiz. İstinaf sürecinde de sürecin takipçisi olacağız" dedi.