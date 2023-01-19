Mesai biter iyilik bitmez

İzmir'in Tire ilçesinde, motosiklet ambulansta görev yapan ve acil durumlarda olay yerine ilk giden ekiplerden biri olan sağlık teknisyeni Mesut Şaşmaz'ın, hastalarına karşı gösterdiği duyarlılık ve hassasiyet görenleri duygulandırıyor. Üç yıl boyunca Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tire Şube Başkanlığı görevi yaptıktan sonra koltuğunu gençlere devreden genç sağlıkçı, hayat felsefesini sevgi, yardım ve dostluk üzerine kurduğunu söylüyor.

ÖMÜR BOYU SÜREN DOSTLUK

İnsanlara, en korktukları, kendilerini en çaresiz hissettikleri belki de ölümün kıyısında oldukları bir anda müdahale ettiklerini dile getiren Şaşmaz, "Onları moral vererek sakinleştirdikten sonra ekibimizle en yakın hastaneye sevk ediyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra çoğuyla geliştirdiğim şahsi dostluklarım devam ediyor" dedi.

GECELERİ YARDIMA GİDİYOR

İlk fırsatta hastaları evlerinde ziyaret ettiğini söyleyen Şaşmaz, " Ellerini öpüp, hal ve hatırlarını soruyorum. Genelde yaşlı, sevgi ve yardıma muhtaç hastalarımızla dostluğumuz ömür boyu sürüyor" diye konuştu. Garip, gurebanın dostu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kendisine örnek aldığını kaydeden Şaşmaz, çocukları Yusuf Eren ve Sena'yı da aynı felsefeyle yetiştiriyor. Maddi durumları yetersiz olanlara Tire Kaymakamlığı'nın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla ulaştığını anlatan örnek sağlıkçı, "Devletimizin yardıma muhtaç insanlara tüm gücüyle sahip çıktığını görmek beni sevindiriyor. Adlarını açıklamak istemeyen yardımseverlerin gönderdikleri yardımları ise onlar adına 'bir elin verdiğini diğer el görmesin' mantığı ile geceleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Artık sayılarını hatırlayamadığım onlarca manevi anne, baba ve kardeşlerimle, yer sofrasında bir tas çorbanın başında yaptığımız sıcacık sohbetleri hiçbir şeye değişmem" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL